PIPPO RUSSO A RFV, Vicenda Juventus? Imbarazzante

Pippo Russo, giornalista di Domani, è intervenuto in diretta su Radio FirenzeViola: "Tutto il dossier dei giochi adottati dalla dirigenza juventina era spezzettata in diversi filoni. Con il patteggiamento è stata trovata una soluzione di vasta sanatoria. L'unica punizione è stata il meno dieci e si è passato un colpo di spugna per le altre società coinvolte. È imbarazzante il modo in cui è stata gestita e conclusa. Il provvedimento che arriva ci dice che si può sanare tutto e non c'è un deterrente".

La Uefa come si comporterà secondo lei?

"La Juventus non ha nessuna voglia di fare la Confernce, se dovessero impedirglielo sarebbe una finta punizione, sarebbe un doppio vantaggio per la Juventus. In FIGC c'è stata una sentenza politica, frutto di una trattativa. Anche con la Uefa può andare in quella direzione, tenendo conto della Superlega. Non credo che la nuova dirigenza juventina voglia continuare a insistere sulla Superlega, quindi si potrebbe scendere ad un patteggiamento dove ci sarebbe una sanzione che non sarebbe tale nel caso di esclusione di Conference League".

Cosa ne pensa del rapporto tra Commisso e gli agenti?

"Con gli agenti non si può non avere a che fare. Si tratta di limitare lo strapotere di certi agenti: ci sono agenti onesti e agenti che fanno il mestiere in modo più piratesco. Oggi viene incontrata una rappresentazione dove ci sono attori istituzionali o attori di interessi. Non ci vedo una guerra contro gli agenti monopolisti".