PIACENTINI A RFV, Vi racconto gli anni con Ranieri

Giovanni Piacentini a Radio Firenze Viola

Nel monday-night la Fiorentina affronta il Cagliari ed il Franchi riabbraccia Claudio Ranieri, ex allenatore viola ed uno degli ultimi a portare a Firenze un trofeo. Giovanni Piacentini, che ha fatto parte proprio della Fiorentina di Ranieri, ha ricordato così su Radio FirenzeViola quegli anni in viola: "A mio avviso allestì una squadra molto equilibrata. Se l'avessero fatto lavorare di più, con un programma a lungo termine, avremmo potuto fare ancora meglio. Giocavamo un calcio pragmatico e abbiamo fatto molto bene pur in un campionato molto competitivo come la Serie A degli anni Novanta. Ranieri poi ha dimostrato di essere un maestro di calcio. Son d'accordo sul fatto che sia stato il miglior allenatore del ciclo di Cecchi Gori: era un mediatore ed un ragionatore, difficilmente potevi andare allo scontro con lui.

Un momento che ricorda con particolare gioia di quelli vissuti a Firenze?

"Mi vengono in mente tanti bei ricordi pensando a lui. Il mister mi considerava un allenatore in campo. Dopo il primo anno, quando stavo per rientrare alla Roma dopo il prestito in viola, la squadra si riunì davanti ad una bistecca e mi chiese di rimanere. Non potevo dire di no".

E nella Fiorentina attuale, chi può essere il nuovo Piacentini, forse Duncan?

"Sì forse sì. Anche se non mi rivedo molto in questo calcio che è troppo tecnico. Un gioco un po' lezioso, ma è anche vero che sono nostalgico e vecchio".

