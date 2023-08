PAZIENZA A RFV, Amrabat sarebbe una grossa perdita

FirenzeViola.it

Michele Pazienza a Radio Firenze Viola

Michele Pazienza, ex viola, ha parlato a Radio FirenzeViola durante Viola Amore Mio: "Castrovilli è un giocatore che quando è in giornata è in grado di dare spettacolo e di offrire buone prestazioni. Ora ci sarà da capire l'entità del problema fisico che non li ha permesso di superare le visite mediche per approdare in Inghilterra".

Cosa pensa di Arthur?

"Arthur secondo me va schierato come mediano in un centrocampo a tre, perché se viene fatto giocare mezzala secondo me non è in grado di esprimersi al massimo. Con un mediano come lui la presenza di Castrovilli accanto sarebbe veramente una scelta ottimale".

Qual è la sua opinione sul possibile trasferimento di Amrabat?

"Penso che sarebbe una grande perdita per la Fiorentina. Dominguez purtroppo lo conosco poco, non so se in un centrocampo con Arthur e Castrovilli potrebbe rivelarsi più di tanto utile".

Qual è secondo lei il requisito fondamentale che i centrocampisti di oggi devono possedere?

"I centrocampisti moderni devono essere in grado di svolgere in maniera egregia sia la fase difensiva che la fase offensiva. Io nel calcio attuale avrei fatto molta fatica, anche perché non sono mai stato un calciatore dinamico e questo è un requisito che nel calcio moderno è fondamentale".

Secondo lei ci sono delle analogie tra Arthur e Montolivo, che nei suoi anni alla Fiorentina è stato il perno del centrocampo?

"Montolivo a differenza di Arthur era molto macchinoso nei movimenti principalmente per costituzione fisica. Arthur invece tende a esserlo secondo me perché lo considera utile necessario per il suo stile di gioco".

Cosa ne pensa di Gino Infantino?

"Dobbiamo essere fiduciosi, soprattutto se pensiamo al passato possiamo ben sperare".