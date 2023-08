MARTORELLI A RFV, Se non rinnova, Castro va ceduto

FirenzeViola.it

Giocondo Martorelli a Radio Firenze Viola

L'agente di calciatori Giocondo Martorelli è intervenuto a "Palla al centro" a Radio Firenzeviola. Ecco alcuni passaggi sulla Fiorentina a partire da Mina: "L'unico dubbio è delle condizioni fisiche vista la non continuità ma se passerà tutti i controlli è idoneo al caso della Fiorentina anche se in quel reparto altro dovrà essere fatto. Anche alla luce della Conference che abbiamo visto quante energie assorbe e se non hai la rosa adeguata è difficile andare avanti sui tre fronti. Il mercato viola è in evoluzione. In questo momento il centrocampo è abbastanza pieno, con tanti giocatori".

Caso Castrovilli: "Situazione difficile, bisogna esserci dentro e capire cosa avviene nei vari incontri. Dall'esterno e in maniera distaccata, se non dovesse esserci il rinnovo prima di settembre lo devi vendere. Più in là vai e più diventa complicata la trattativa anche perché poi vai in scadenza e dal 1' febbraio già puoi prendere accordi con altri club. E penso, in base a come conosco i dirigenti, che faranno questo tipo di valutazione.