LO MONACO A RFV, Beltran non è una prima punta. Fiorentina un po' in ritardo

Intervenuto su Radio FirenzeViola, da esperto del settore,, il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha detto la sua sul mercato della Fiorentina: "Al momento la Fiorentina è un po' attardata. Privarsi di Igor è stata una mossa audace. Deve fare diversi movimenti sul mercato. Dall'altra parte è anche vero che la Fiorentina, tra le big, è l'unica squadra in attivo. Poi bisogna vedere anche qual'è il target di spesa della società. Credo che gli obiettivi della Fiorentina debbano essere giocatori come Miramon, classe 2003 del Gimansia la Plata".

, attaccante classe 2001 del River Plate finito nel mirino della Fiorentina, Lo Monaco ha detto: "Dipende se la Fiorentina cambierà modulo di gioco. Nel 4-2-3-1, Beltran può giocare sulla trequarti in tutti i ruoli. Non ha il fisico per fare la prima punta secondo me. La sua collocazione secondo me è da seconda punta o trequartista. Penso che la Fiorentina lo sappia bene questo. Le caratteristiche del calciatore sono queste, basta vedere i filmati e la sua crescita. Ripeto, giocatore veloce, salta l'uomo, con buona tecnica, è l'ideale per il ruolo di trequartista".