IACHINI A RFV, A gennaio serve un sostituto di Bove. Udinese? Occhio ai quinti

Beppe Iachini, tecnico ex tra le altre di Fiorentina e Udinese, è stato protagonista del pomeriggio di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni sulla partita di stasera e sulle prestazioni di Andrea Colpani: "Le sue qualità non sono in discussione. A Monza giocava con ruolo e compiti diversi, era più vicino alla porta e aveva meno compiti difensivi. Sono sempre convinto che la Fiorentina abbia fatto un ottimo acquisto".

La perdita di Bove ha cambiato il volto a questa Fiorentina.

"Bove era il 'tattico' della squadra, il giocatore che dava equilibrio e compattezza. Può essere una perdita importante per la Fiorentina, che aveva trovato le distanze giuste, ora proveranno a trovare delle soluzioni".

In vista di gennaio, qual è il reparto che la Fiorentina dovrebbe rafforzare maggiormente?

"Lo sapranno la società e l'allenatore. A proposito di quello che dicevamo, la sostituzione di Bove può essere una priorità nel mercato. Ma non è facile indovinare gli acquisti, né in estate né a maggior ragione in inverno".

Folorunsho, Spinazzola. Giocatori del Napoli in uscita, farebbero al caso dei viola?

"Sono nomi importanti, poi dipende anche da chi partirà in rosa. Nei ruoli di competenza i nomi che avete fatto sono ottimi".



Che squadra è questa Udinese?

"Ha struttura fisica e si è rinforzata. Ha anche qualità e potenzialità importanti. E giocano in maniera compatta, quando vai ad affrontare una squadra del genere fai fatica a scalare sui quinti perché loro giocano col 3-5-2. In questo dovranno essere bravi gli esterni, ad esempio Colpani: è una squadra da tener d'occhio anche per gli inserimenti".