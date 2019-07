GUAZZINI A FV, Novità divisa fuori casa. Modelli...

Lorenzo Guazzini, titolare e anima del brand Montezemolo sta assistendo all'allenamento mattutino della Fiorentina. Queste le sue parole direttamente dal centro sportivo Cesare Benatti, in esclusiva a FirenzeViola.it sulla partnership che lega la società viola con il brand Montezemolo:

Come prosegue questo legame tra la Fiorentina e Montezemolo? Quali sono le novità?

"Le novità per quanto riguarda il prodotto sono la differenza che abbiamo introdotto sui giocatori e tutto lo staff che hanno divise completamente diverse rispetto all'anno scorso. In più, la conferma della divisa da trasferta, pensata per essere più comoda e adatta agli spostamenti. Verrà usata anche per essere alternata alla tuta, per dare un immagine più elevata. I dettagli: si tratta sempre di fondi blu con particolari viola; inoltre un principio di galles blu con il quadro viola pensato appositamente per la Fiorentina. Inoltre per i giocatori è un immagine adatta ai ragazzi di venticinque anni: un'immagine fashion.

Sul ritiro di Moena: "Ho sensazione molto positive. Intanto il Village è molto bello e ho visto grande entusiasmo. I ragazzi sono tutti molto sorridente e disponibili, mi sembra tutto molto positivo. C'è stata una bella iniezione di fiducia. Anche la nostra partnership è fiduciosa, fa piacere continuarla anche in futuro".

Chi saranno i prossimi modelli-giocatori?

"Intanto confermo quelli che si sono già prestati l'anno scorso ovvero Biraghi, Dabo, Benassi che è un bel cliente. Infine io rilancerei su Saponara perché è un amico. Vediamo chi ci porta Pradè".