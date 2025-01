GIAMMARIOLI A RFV, La Fiorentina ha la classifica che si merita. Le otto vittorie consecutive hanno fatto perdere equilibrio

Stefano Giammarioli, direttore sportivo di lungo corso, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del momento no della Fiorentina: "Penso sia normale un calo fisico, anche per il fatto che hanno giocato sempre gli stessi. La flessione è dovuta anche agli infortuni: quando in una partita come quella di ieri ti mancano Cataldi e Bove diventa un problema. Poi c'è un fatto mentale, che deriva da quello che dicevo prima. Giocano sempre gli stessi, anche in ruoli fondamentali.

Questa squadra non è stata costruita per vincere tutto, è chiaro. E forse quelle otto vittorie consecutive hanno influenzato troppo i giudizi e hanno fatto perdere ulteriormente equilibrio a una piazza che ne ha sempre avuto poco. Credo che la Fiorentina oggi abbia la classifica che si merita".

Folorunsho può essere il sostituto ideale di Bove?

"Folorunsho è un giocatore diverso da Bove, è dinamico e forte fisicamente ma non crea gioco come Bove; è comunque un buonissimo giocatore ma ha caratteristiche diverse. La storia della Fiorentina ci spiega quanto siano delicati gli equilibri a certi livelli: basta togliere una componente (in questo caso Bove) e una squadra perfetta cambia faccia. Non è facile intervenire ora".