FOTO-VIDEO FV, CHE FESTA PER ROCCO E VINCENZO ALLA CENA DEL VIOLA CLUB NEW YORK

Grande entusiasmo ieri sera al ristorante "Pepolino" nel quartiere di Tribeca dove è andata in scena la cena del Viola Club New York alla presenza del nuovo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, di Joe Barone ma soprattutto di Vincenzo Montella, ieri confermato ufficialmente alla guida tecnica della prima squadra. Firenzeviola.it può mostrarvi alcune foto ed alcuni video della serata nel corso della quale c'è stato un autentico bagno di folla per il tycoon italo-americano e l'aeroplanino, poco prima confermato davanti a tutti in Times Square. Presente anche il console generale italiano negli Usa.

Questo un piccolo estratto del discorso del nuovo proprietario viola davanti ai circa 40 tifosi presenti alla serata: “Sono molto felice di potermi presentare a voi in una città che amo e che mi ha dato tanto come NY. Restando tutti uniti, come una famiglia, potremo portare la Fiorentina al successo. Questa squadra era nel mio destino e sono molto felice di essere entrato a far parte della città di Firenze. Ho detto al sindaco che io voglio andare “fast”, che sono arrivato per investire nella squadra e anche nella città. Voglio sottolineare che non ho comprato la Fiorentina per fare soldi, perché non ne ho bisogno”.

Per le immagini, FV rivolge un sentito ringraziamento a Massimo Balestri, consigliere del Viola Club NY: