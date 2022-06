FOTO FV, TERMINATO L’INCONTRO PER IL RINNOVO DI ITALIANO

Si è appena concluso, dopo un’ora e mezzo circa, l’incontro di oggi tra il procuratore di mister Vincenzo Italiano, Fali Ramadani, gli avvocati del tecnico viola e la dirigenza della Fiorentina, rappresentata da Joe Barone e Daniele Pradè. Nessuna dichiarazione al termine del meeting tra le parti che si è tenuto in un noto albergo del cento storico fiorentino. La giornata di domani, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, sarà quella decisiva per la firma sul rinnovo di contratto con la società di Rocco Commisso per l'allenatore. Queste le foto del nostro inviato: