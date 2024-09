FATTORI A RFV, Gudmundsson condiziona gli avversari. Il 2° rigore...

FirenzeViola.it

Ospite in studio durante la trasmissione "Garrisca al Vento" è intervenuto l'ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori, che a proposito della gara con la Lazio ha detto: "Passata a 4 la Fiorentina ha fatto bene, Palladino ha dimostrato di essere flessibile. Ha tirato fuori la cosa giusta, ha fatto delle mosse semplici ma vincenti. Piano piano poi tutti saranno utili a far bene, il secondo tempo è stato giocato alla grande. Poi abbiamo vinto con due rigori, quindi bisogna anche stare attenti con l'entusiasmo. Colpani molto meglio, Comuzzo bravo perché ha giocato veramente bene. Gudmundsson ha fatto due gol su due rigori, molto bravo nel prendersi il primo rigore. Non è nella piena condizione, ieri ha fatto un tempo solo e non 90 minuti. Dopo pochi minuti ha trovato il rigore, e da quel momento in poi è salita la squadra".

Cosa ne pensa di Gudmundsson?

"Gudmundsson è Gudmundsson, non lo paragonerei a nessuno. Lui è di un'altra categoria rispetto a qualche suo concorrente. Gudmundsson poi anche nei confronti degli avversari fa un'altra impressione".

E del battibecco sul rigore?

"Io l'ho sempre detto: ci devono essere delle gerarchie e non capivo quando Italiano diceva 'batte chi se la sente'. Deve battere il rigorista e ha fatto Gudmundsson a calciarlo. Sono cose che succedono sempre negli spogliatoi".