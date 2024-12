FABBRI A RFV, Difficile rimpiazzare Milenkovic. Consiglio Gibbs-White

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione “Firenze in Campo”, l'atleta olimpico di getto del peso e grande tifoso viola, Leonardo Fabbri, ha svelato alcuni retroscena su Nikola Milenkovic, ex difensore viola, con il quale l’atleta condivide il mental coach. Fabbri ha raccontato di aver assistito al match del Boxing Day giocato dal serbo con il Nottingham Forest: "Sono stati due giorni bellissimi. Tutto è nato un paio di giorni fa: il 26 dicembre era il compleanno del nostro mental coach. Siamo stati a cena insieme, e Nikola ci ha raccontato della vita che sta facendo qui in Inghilterra e di quanto gli manca Firenze. Io vedo le cose sia da tifoso che da professionista, e devo dire che andare in Premier League è stato un passo importante. Nikola è un giocatore che non aveva mai sentito il bisogno di lasciare Firenze, ma ora se l’è sentita."

Che differenza c’è tra la Serie A e la Premier League?

"Sembra di assistere a due sport diversi. Arrivi allo stadio 20 minuti prima e lo stadio è vuoto, poi si riempie tutto d’un colpo. Non c’è il tifo organizzato: parte un tifoso a fare un coro, lo seguono tutti e poi si unisce tutto lo stadio. Il gioco è molto fisico, maschio, come si sa. Il Tottenham stava attaccando molto bene, ma il Nottingham Forest si difendeva altrettanto bene, e i tifosi esultavano persino per un semplice retropassaggio degli Spurs. Nikola è veramente felice di essere lì, e poi sono terzi in campionato".

Si sente già un idolo dei tifosi Milenkovic?

"Mi ha detto che i giocatori sono molto liberi e non vengono disturbati molto. Certo, ci hanno fermato dei tifosi, che si sono chiesti come abbia fatto la Fiorentina a venderlo per soli 15 milioni".

La scelta fatta in estate in prospettiva, con il suo rimpiazzo Pongracic, è giusta?

"Sicuramente perdi molto vendendo Nikola, non lo rimpiazzi facilmente. Io sono un appassionato di calcio, e da tifoso mi sarebbe piaciuto vedere in campo Ranieri e Comuzzo, dando loro fiducia. Pongracic? Male non farà, ma comunque è stata una partenza difficile da colmare".

Quali sono i suoi prossimi impegni?

"Vengo da un mese intenso in Sudafrica, dove mi sono allenato. Adesso sono tornato a casa e mi piace guardare qualsiasi tipo di sport. Stasera andrò a Bologna ad allenarmi, poi ritornerò in Sudafrica, e finalmente inizierò la preparazione a febbraio 2025".

Dato che si trova a Empoli per vedere il match contro il Genoa, cosa ne pensa di Fazzini, possibile obiettivo di mercato?

"Fazzini mi piacerebbe molto. Sono venuto apposta per visionarlo. Ma a proposito di calcio inglese Morgan Gibbs-White è fortissimo, questo ragazzo va portato a Firenze subito".