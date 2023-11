ESPOSITO A RFV: "V.Park? È diventato tutto uno show. Ma questa Fiorentina è da Champions"

FirenzeViola.it

© foto di Alberto Fornasari

Ascolta l'audio

Salvatore Esposito a Radio FirenzeViola

L'ex viola Salvatore Esposito, nel pomeriggio di Radio FirenzeViola ha parlato dei principali temi riguardanti la Fiorentina. Comincia dalla Hall of Fame che andrà in scena martedì, con lui stesso fra i premiati: "È una bella cosa. Partendo da Gratton ci sarà il primo scudetto, poi io nel secondo, fino ad altri ancora. Il tempo passa, mi piacerebbe il terzo scudetto. E pensavo arrivasse prima, perché tutte le proprietà che hanno avuto la Fiorentina erano tutte importanti, da Pontello a Commisso. Vorrei vederlo presto”.

Sul Viola Park: “Non mi attira. È utilissimo per la società. Ma per come son fatto io preferisco non vederlo, sono tranquillo così. Mi pare strano aprire un bar in un centro sportivo, sembra sia diventato uno show. Non vedo perché debbano essere coinvolti i tifosi. Oggi mi sembra tutto rapportato ai soldi”.

Per la Fiorentina è troppo parlare di Champions?

“Non credo. Vedo un buon progetto. La Fiorentina come organico non è inferiore ad altre squadre davanti a lei, come Atalanta o Milan. È mancata un po’ di continuità, c’è troppa euforia per una vittoria e troppo sconforto per una sconfitta. Servirebbe più equilibrio, ma sono convinto che la Fiorentina può ambire a fare la Champions”.

Ascolta il podcast per l'intervista integrale