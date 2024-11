DURANTE A RFV, Dodo-Brasile? Finalmente, sorpreso del contrario. Martedì ha grande chance

FirenzeViola.it

L'intermediario ed esperto di calcio brasiliano Sabatino Durante ha parlato oggi a 'Radio Firenzeviola', durante il 'Viola weekend'. Queste le sue parole in particolare sulla convocazione di Dodo con il Brasile: "Io ero meravigliato più che altro che continuassero a non chiamarlo perché risponde perfettamente al ruolo di esterno del Brasile. Quando si è ritirato Dani Alves ha giocato Danilo e la chiamata a Dodo è stata tardiva anche se mi rendo conto che scalzare uno come il difensore della Juventus non è facile. Purtroppo per Danilo ultimamente ha sbagliato anche in fase difensiva, soprattutto nelle partite precedenti, quindi è giusto chiamare un giocatore come Dodo che rispetta il concetto dell'ala brasiliana".

"Ha una grande chance perché martedì a Salvador si gioca una partita molto impegnativa contro l'Uruguay di Bielsa - prosegue Durante - Il Brasile non sta vivendo un momento molto felice ma sta passando l'idea di chiamare giocatori che sono rimasti in Brasile perché si dice siano più attaccati alla maglia rispetto agli Europei ma si tratta solo di una diceria. Sta di fatto che in un girone in cui passano le prime sette il Brasile è al quarto posto e non è in una posizione brillante, ci sono tante critiche".

