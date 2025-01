DI GENNARO A RFV: "Qualcosa non quadra. La Proprietà è in silenzio perché sta riflettendo"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si compra?" per analizzare il momento negativo della Fiorentina: "La Proprietà deve trovare la soluzione. Mandare via Palladino è la cosa più semplice, ma le decisioni vanno prese insieme. Al netto del mercato, la valutazione è che la Fiorentina è impaurita anche a livello tattico. Colpani? È un pesce fuor d’acqua, ha paura anche a fare la giocata. La situazione va presa in mano ora che c’è un traguardo europeo possibile".

Adesso il rischio è di precipitare in classifica.

"Appunto. Poi, Biraghi e Quarta avevano chiesto di andare via? Allora bisogna fare quadrato. Se c’è scollamento, le scelte vanno fatte in maniera drastica. La Fiorentina due mesi fa sapeva ottenere anche le vittorie sporche. Ora manca coraggio".

Serve una svolta ma non solo dal mercato?

"Il fatto che ieri non abbia parlato nessuno della dirigenza è indicativo. Vuol dire che stanno riflettendo in maniera importante. I risultati determinano tutto. Voglio capire se la squadra sostiene ancora l’allenatore".

La Fiorentina è capace di uscire da questa situazione con Palladino?

"Ieri era uno spartiacque importante. Invece il risultato ottenuto ci fa capire che c’è qualcosa che non quadra. Viene da pensare che si sia rotto qualcosa, qui c’è un problema di testa".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA