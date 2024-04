DI GENNARO A RFV: "La Fiorentina può arrivare a entrambe le finali"

FirenzeViola.it

Antonio Di Gennaro a Radio FirenzeViola

L'ex calciatore, ora opinionista, Antonio Di Gennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si Compra" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue parole a partire dal successo di ieri sera contro il Viktoria Plzen: "Dopo il pareggio là, ieri ha sofferto fino alla fine ma ha meritato. Questa è la dimostrazione che la Fiorentina deve essere più cinica e cattiva. Dominio totale ieri. Poi è tornato al gol anche Nico. Ora si può giocare alla grande la Conference e la Coppa Italia perché questo è il percorso scelto. Penso anche in maniera giusta. Adesso le squadre a parte l'Aston Villa si equivalgono tutte. Loro sono forti ma si gioca tutto sui dettagli e i viola anche grazie al percorso dello scorso anno possono arrivare in entrambe le finali".

Come gestirebbe la prossima settimana?

"Per me turn over giusto. Penso che la Fiorentina possa gestire la Salernitana. Con l'Atalanta ti giochi una finale importantissima. Anche perché giocare contro l'Atalanta ora è difficile.Quindi si mi aspetto un turn over massiccio".

Sulle difficoltàdel centravanti

"L'addio di Vlahovic non ha coinciso con l'arrivo di un giocatore con le sue caratteristiche. Vlahovic non è quello di Firenze alla Juventus. Se devi andare a prendere un bomber forte servono i soldi. Se poi vinci entrambe le coppe cambia il discorso, al netto anche dell'allenatore. Per fare una grande squadra serve un bomber vero. Anche gli esterni devono dare di più nella proposta di Italiano".

