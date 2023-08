DI GENNARO A RFV, Ci vuole Berardi per il salto di qualità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Antonio Di Gennaro a Radio Firenze Viola

L'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto oggi su Radio Firenzeviola, cominciando dalla suggestione Berardi per la Fiorentina: "Berardi è un giocatore di qualità e risponderebbe alla richiesta di Italiano. A 20-25 milioni secondo me è un'operazione che migliorerebbe la Fiorentina e renderebbe l'organico ancora più forte. Lui in questi anni ha declinato alcune offerte però Firenze rappresenterebbe una crescita anche per lui".

Ci sono aspetti negativi per la Fiorentina?

"Io Berardi lo vorrei. Ikoné non ha reso per le aspettative, lui invece sarebbe il top e conosce già tutto. Determina e sarebbe un salto di qualità. Sul cartellino si gestisce bene, quello che bisognerebbe calcolare semmai è l'ingaggio. Non sono dentro la Fiorentina per quanto riguarda la situazione economica ma l'operazione sarebbe super".

La questione Amrabat?

"L'arrivo di Arthur secondo me ha bloccato l'idea di vederelo di nuovo in viola. Anche le altre squadre stanno valutando varie cose ma è chiaro che la Fiorentina potrebbe dover fare un passo indietro anche per tenere lo spogliatoio più tranquillo. Senza contare che poi c'è da dare spazio a Castrovilli per il quale secondo me non ci sono dubbi: deve restare a Firenze".

E Sottil?

"Per me vale il discorso di Ikoné. Grande punto interrogativo: quando sta bene ha fatto vedere qualità ma gli è mancata la continuità. in più c'è Brekalo. È una situazione da valutare attentamente, bisognerà capire anche il calciatore cosa vorrà fare".