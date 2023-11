DELLA ROCCA A RFV: "Beltran e Nzola si trovano spesso da soli. Giocare così in Italia è difficile"

FirenzeViola.it

Francesco Della Rocca, ex Fiorentina e oggi procuratore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di “Chi si compra?”. Queste le sue parole sulla squadra di Italiano: “Alla fine, giocatori che fanno vincere le partite sono gli attaccanti. Trovare un attaccante che segna con regolarità farebbe fare alla Fiorentina il salto di qualità che manca. Ma trovarlo a gennaio richiede soldi e non è facile. La squadra crea ma subisce anche tanto, quindi, forse dietro qualcosa andrebbe rivisto. Per completare la rosa o per migliorare la difesa”.

Prosegue: “Non è un difetto dei singoli. È la richiesta dell’allenatore, che fa sì che gli attaccanti lavorino tanto in fase difensiva. Questo toglie un po’ di lucidità in zona gol. È una questione anche tattica. Perché sia Nzola che Beltran spesso si trovano con gli esterni larghi e loro in mezzo da soli, magari contro difese a tre. Trovare in Italia attaccanti che giocano così, da soli, a fare entrambe le fasi, è difficile. Chiedere entrambe le cose è complicato. Poi è chiaro che l’attaccante quando non segna soffre, ma si guarda la squadra e i risultati stanno arrivando”.

