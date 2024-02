CINQUINI A RFV, Commisso deve scegliere che ambizioni avere

FirenzeViola.it

L'ex dirigente viola Oreste Cinquini è intervenuto a Radio FirenzeViola, commentando così le parole pronunciate da Rocco Commisso ai canali ufficiali della Fiorentina (qui le dichiarazioni del presidente): "Il presidente Commisso per me si è lasciato aperta una porticina. Non l'ho sentito convinto di portare la Fiorentina tra le top. Ci sarà il problema stadio sicuramente, ma credo che il problema principale sia quella del campo, dei risultati sportivi. Bisogna capire cosa vorrà fare con questa squadra: ha ereditato due giocatori forti che poi ha rivenduto come Chiesa e Vlahovic.

Da lì ha costruito tanti utili, adesso però deve decidere se questa Fiorentina vuole lottare per un posto tra le grandi, ovvero per l'Europa che conta. Tutti aspettavano un mercato diverso: Belotti ad esempio non può rappresentare il futuro. Ai nostri tempi si parlava sempre di ciliegine: abbiamo fatto sempre campagne acquisti importanti cercando di rinforzare la squadra ,difficilmente il nostro presidente ci avrebbe fatto fare cessioni pesanti, penso a quanto successo in quegli anni con Rui Costa o Toldo. Poi guardo questo mercato: Gudmundsson costava tanto certo, ma poteva alzare la qualità".

