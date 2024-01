AVV. ORSO, Stadio: vi spiego la questione Padovani 

Ascolta l'audio

Federico Orso a Radio Firenze Viola

Intervenuto nel corso di Scanner, consueto approfondimento settimanale di Radio FirenzeViola sugli aspetti collaterali al mondo del calcio, l'avvocato Federico Orso, esperto di diritto dello sport e professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze, ha fatto il punto sulla questione stadio Padovani: "In questo momento la direzione è rimasta quella di fare i lavori al Franchi e provare a concluderli entro il 2026. Se cambia questa carta, gli scenari cambiano da tutti i punti di vista, sia per chi ha vinto questa gara d'appalto che per chi l'ha persa. Intanto sulla situazione Padovani c'è da dire che la procedura di ristrutturazione nasce per lo stadio del rugby. Il Comune ha messo sul piatto più di 7 milioni per riqualificare lo stadio del rugby e comunque vada a finire questa storia Firenze avrà un nuovo stadio per il rugby. Poi nell'opzione due c'era la volontà di costruire un'altra tribuna scoperta, per il costo del 960mila euro, sempre nell'ambito di ammodernamento dell'impianto e mantenendo la natura dell'impianto, ovvero le partite di rugby. Poi c'è un terzo punto, che vedrebbe la realizzazione di una terza tribuna al costo di 4 milioni e 400mila euro: ecco questa terza soluzione è solo vincolata all'eventuale disputa di partite di calcio, che sia Serie A e Coppa Italia. L'ammontare totale è quindi di 13 milioni, di cui i primi 8 servono per migliorare l'offerta impiantistica del rugby fiorentino e i restanti 4 milioni e mezzo vincolati all'eventuale utilizzo dell'impianto per partite di calcio.

C'è da dire che su questo impianto sportivo si è attuato il cosiddetto dialogo competitivo, presentando questo progetto alle aziende che poi realizzeranno progetti in base alle richieste del Comune. La vera novità è che adesso abbiamo il vincitore della gara. C'è anche da sottolineare che il Comune sia deciso a realizzare il progetto Franchi entro i suoi tempi e dall'altra parte, in parallelo, realizzare la nuova struttura del Padovani, per dare un'eventuale alternativa.

QUI IL PODCAST INTEGRALE DELL'INTERVENTO DELL'AVVOCATO ORSO