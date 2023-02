AG. SABIRI A FV: "HA SEMPRE VOLUTO SOLO LA FIORENTINA"

Dopo un lungo inseguimento Abdelhamid Sabiri è diventato finalmente un giocatore della Fiorentina. Un corteggiamento durato molti mesi ma che alla fine ha permesso al fantasista marocchino -protagonista nell’ultimo Mondiale con la sua Nazionale - di vestire la maglia viola. Il classe ‘96 rimarrà in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione e dal 1º luglio potrà varcare le soglie del Viola Park. Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva il suo agente marocchino Amin Sakman per svelare i retroscena sulla trattativa tra la Fiorentina e Sabiri.

Sakman, come sono iniziati i dialoghi con la Fiorentina?

"Il primo contatto con la Fiorentina era avvenuto già in estate. Erano interessati a comprare Abdelhamid ma per lui era importante giocare un'intera annata con la Sampdoria, dopo il suo buon inizio nella seconda parte della scorsa stagione."

Che club c'erano sul suo assistito?

"Molte società si erano interessate a lui, specialmente durante e dopo la Coppa del mondo. C'erano squadre di Inghilterra, Spagna, Germania e Francia ma la priorità di Abdelhamid è sempre stata l'Italia e soprattutto la Fiorentina. Avrebbe potuto trasferirsi già quest'inverno in altri club ma il fatto che abbia scelto l'opzione con la Fiorentina in estate dimostra che voleva davvero andare a Firenze, ma anche finire la stagione con la Sampdoria."

Cosa l'ha convinto a scegliere la Fiorentina piuttosto che un altro club?

"La Fiorentina ci ha sempre dato la sensazione di volere davvero Abdelhamid. Il club è molto professionale e ben strutturato. Persone come Commisso, Barone, Pradè sono professionisti di grande competenza e Italiano è un grande allenatore. Abbiamo sempre pensato che questo club sarebbe stato il giusto passo in avanti per lui."

Dove pensa che possa arrivare la Fiorentina nei prossimi anni?

"Se parli con le persone che gestiscono la Fiorentina capisci che hanno una visione a lungo termine e che vogliono migliorare il club il più possibile. Soprattutto con il centro sportivo che verrà costruito, il Viola Park, e altre decisioni che hanno preso ho la sensazione che la Fiorentina sarà uno dei migliori club in Italia."

Se lei potesse paragonare il suo assistito con un altro giocatore, con chi lo comparerebbe?

"Per me Abdelhamid è un giocatore speciale con qualità diverse, ecco perché è difficile confrontarlo con altri giocatori e non mi piace nemmeno farlo. Per me è importante che diventi la migliore versione di se stesso. L'ho detto quando ha firmato con la Sampdoria e lo dirò anche adesso. Abdelhamid ha ancora molto potenziale e qualità che non ha ancora mostrato, ecco perché sono sicuro che diventerà anche un giocatore molto importante per la Fiorentina."