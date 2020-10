AG. QUARTA A FV, Viola una big. Arriva dopo sosta

Finalmente è ufficiale: Lucas Martinez Quarta è un nuovo calciatore della Fiorentina. Per commentare la lunghissima e complicata trattativa che ha portato "El Chino" in viola dal River Plate per 7 milioni di euro + quasi 5 di bonus, FirenzeViola.it ha intervistato in esclusiva il suo procuratore Gustavo Goñi. Questo un piccolo anticipo dell'intervista integrale che sarà pubblicata domattina proprio su queste colonne: "Siamo davvero felici, sia io che il giocatore. Lucas sognava da tempo il grande salto in Europa, per di più in una big come la Fiorentina. La trattativa è stata molto lunga e impegnativa, ma è andato tutto nel verso giusto. Adesso stiamo definendo gli ultimi preparativi per il suo arrivo a Firenze, che sarà dopo gli impegni con la Nazionale argentina", le sue dichiarazioni. Martinez Quarta, centrale classe '96, ha firmato un contratto di cinque anni coi gigliati.