AG. GILBERTO A FV, Può andare in Grecia. Il Latina...

Così Angelo Arquilla, agente del difensore di proprietà viola in prestito alla Fluminense Gilberto, a "Garrisca al Vento!", trasmissione a cura di Firenzeviola.it in onda su TMW Radio: "Gilberto ha sbagliato a tornare in Brasile, ha fatto fatica e si è infortunato. Era stato mandato in prestito da Corvino al Latina: è stato il suo danno perché poi la società è fallita. Poi in Brasile è difficile tutta l'economia del paese in generale. Sul futuro vediamo la Grecia, se lui vorrà accettare ci potrebbe essere una possibilità anche se non mi sembra lui abbia voglia di lasciare il Brasile".