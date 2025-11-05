Youth League, Fiorentina Primavera in vantaggio contro il Legia: al 45' è 2-1
Si chiude il primo tempo della gara di ritorno della UEFA Youth League tra Fiorentina e Legia Varsavia al Viola Park con i viola in vantaggio 2-1. Il Legia parte subito bene e al 12' segna il primo gol con Kovacik, a seguire per la Fiorentina hanno segnato Trapani al 13' e Evangelista al 31'. E' stato un primo tempo buono per la Fiorentina con 13 tiri totali in porta e solo 2 per il Legia e 6 calci d'angolo per la Fiorentina e 0 per il Legia. C'è stato solo un cartellino giallo al 32' per Leszczynski. La Fiorentina per rimontare lo svantaggio accumulato nella gara d'andata ha ancora bisogno di fare 2 gol.
