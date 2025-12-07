Fiorentina Primavera, la formazione ufficiale per la sfida contro il Napoli
La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa è pronta a scendere in campo allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cerola contro il Napoli per la 14^ giornata del campionato Primavera. I viola, primi in classifica con 26 punti, a +1 sull'Atalanta seconda, giocheranno per mantenere il primato. In tal senso sono da poco uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. Questo l'undici titolare della Fiorentina:
FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli, Trapani (C), Turnone, Sadotti, Evangelista, Deli, Montenegro, Conti, Mazzeo, Braschi, Bertolini. All. Galloppa
