Fiorentina Primavera, la formazione ufficiale per la sfida contro il Napoli

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 10:45Giovanili
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa è pronta a scendere in campo allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cerola contro il Napoli per la 14^ giornata del campionato Primavera. I viola, primi in classifica con 26 punti, a +1 sull'Atalanta seconda, giocheranno per mantenere il primato. In tal senso sono da poco uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. Questo l'undici titolare della Fiorentina:

FIORENTINA (4-3-3): Leonardelli, Trapani (C), Turnone, Sadotti, Evangelista, Deli, Montenegro, Conti, Mazzeo, Braschi, Bertolini. All. Galloppa