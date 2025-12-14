Primavera, la Fiorentina di Galloppa batte 2-1 il Cesena e rimane in vetta al campionato

© foto di Federico De Luca 2025
Dopo 3 giornate a secco la Fiorentina Primavera torna a vincere e rimane in vetta al Campionato Primavera 1. I ragazzi di Galloppa vincono lo scontro diretto con il Cesena grazie alle reti di Braschi e Bertolini. Viola adesso a quota 29 punti, davanti a Parma a quota 27, Inter e Atalanta a 26