Scontri diretti anche in Primavera: Fiorentina-Cesena al Viola Park per ripartire

Non solo la prima squadra, oggi torna in campo anche la Fiorentina Primavera. Dimenticare il brutto passo falso di Napoli e riprendersi la testa della classifica in solitaria: con questi due obiettivi la formazione di Galloppa tornerà in campo oggi al Viola Park, dove alle 13 (diretta su Sportitalia) l'Under 20 viola ospiterà il Cesena. Dopo due soli punti nelle ultime due partite, i viola si ritrovano comunque un punto sopra i bianconeri romagnoli, motivo per cui l'appuntamento di oggi è un vero e proprio scontro diretto.

Dopo gli anticipi, i baby viola non si trovano più in testa al campionato e come i grandi, hanno di fronte un crash test vero e proprio. A riportarlo è La Nazione.