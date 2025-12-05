Weekend ricco di impegni in casa Viola: tutte le partite del settore giovanile
Sul suo sito ufficiale, la Fiorentina ha reso noto dettagliatamente il programma delle gare di tutto il suo settore giovanile, in programma nel weekend e anche lunedì 8 dicembre. Ecco il resoconto:
Questo fine settimana, presso lo stadio “Davide Astori” del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgeranno le seguenti partite di campionato:
UNDER 13: Fiorentina – Carrarese, sabato 6 dicembre, ore 11.00
UNDER 14: Fiorentina – Carrarese, sabato 6 dicembre, ore 13.00
UNDER 12: Fiorentina – Isolotto, sabato 6 dicembre, ore 15.00
UNDER 8: Fiorentina – Vicchio S.V., sabato 6 dicembre, ore 16.45
UNDER 10: Fiorentina – Figline, sabato 6 dicembre, ore 17.45
UNDER 9: Fiorentina – Lastrigiana, sabato 6 dicembre, ore 17.45
UNDER 17: Fiorentina – Roma, domenica 7 dicembre, ore 10.00
UNDER 18: Fiorentina – Roma, domenica 7 dicembre, ore 12.00
UNDER 19 WOMEN: Fiorentina – Cesena, domenica 7 dicembre, ore 17.30
Seguono le partite delle squadre impegnate in trasferta:
UNDER 11: Bagno a Ripoli – Fiorentina, sabato 6 dicembre, ore 11.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 17 WOMEN: Fiorentina – Sancat, sabato 6 dicembre, ore 15.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 15 WOMEN: Fiorentina – Sestese Calcio, sabato 6 dicembre, ore 16.30 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 10: Lastrigiana – Fiorentina, sabato 6 dicembre, ore 16.45 @ campo “La Guardiana E.A.” di Lastra a Signa (FI)
UNDER 9: Audax Rufina – Fiorentina, sabato 6 novembre, ore 17.30 @ campo “Comunale C7” di Rufina (FI)
UNDER 14 WOMEN: Fiorentina – Pelago, sabato 6 dicembre, ore 17.50 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 12: Sestese – Fiorentina, domenica 7 dicembre, ore 9.00 @ campo “Torrini E.A.” di Sesto Fiorentino (FI)
UNDER 12 WOMEN: Fiorentina – Resco Reggello, domenica 7 dicembre, ore 9.30 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 10 WOMEN: Fiorentina – Club Sportivo Firenze, domenica 7 dicembre, ore 9.30 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 15: Lecce – Fiorentina, domenica 7 dicembre, ore 10.30 @ campo “Kick Off” di Cavallino (LE)
PRIMAVERA: Napoli – Fiorentina, domenica 7 dicembre, ore 11.00 @ campo “Piccolo” di Cercola (NA)
UNDER 16: Lecce – Fiorentina, domenica 7 dicembre, ore 12.30 @ campo “Kick Off” di Cavallino (LE)
UNDER 8: Borgo San Lorenzo – Fiorentina, domenica 7 dicembre, ore 15.00 @ campo “Comunale” di Località Ronta (FI)
La Fiorentina Under 8 sarà impegnata nel torneo “Young Champions” presso il campo “Rolle Soccer” di Livorno nella giornata di lunedì 8 dicembre nelle seguenti partite:
Fiorentina – Young Livorno, ore 10.00
Fiorentina – Virtus Comeana, ore 10.20
Forcoli – Fiorentina, ore 10.40
La Fiorentina Under 9 sarà impegnata nel torneo “Winter Cup” presso il campo “Nuovo Marconcini” di Pontedera (PI) nella giornata di lunedì 8 dicembre nelle seguenti partite:
Oltrera – Fiorentina, ore 9.30
Fiorentina – Acad. Livorno, ore 9.50
Fiorentina – Tau Calcio, ore 10.30
La Fiorentina Under 12 sarà impegnata nel torneo “Champions” presso il campo “Fossone” di Carrara (MS) nelle seguenti partite:
Fiorentina – Acad. Livorno, sabato 6 dicembre, ore 16.30
Fiorentina – San Marco, sabato 6 dicembre, ore 17.30
Fiorentina – Sporting Cecina, sabato 6 dicembre, ore 18.30
Fiorentina – Pontedera, domenica 7 dicembre, ore 17.00
Fiorentina – Jolly Montemurlo, domenica 7 dicembre, ore 18.00
Fiorentina – Juventus Parma, domenica 7 dicembre, ore 19.00
Fiorentina – Vecchiamo, lunedì 8 dicembre, ore 12.00
Conclude gli impegni del Settore Giovanile Viola la Fiorentina Under 10, impegnata nel torneo “I Vivai” nella giornata di lunedì presso il campo “Nelli” di Montemurlo (PO):
Montemurlo – Fiorentina, ore 10.00
Fiorentina – Spezia, ore 10.25
Fiorentina – Empoli, ore 10.50
