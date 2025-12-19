Weekend ricco di impegni per le giovanili viola: ecco le gare in programma
Weekend ricco di impegni per le giovanili della Fiorentina, che scenderanno in campo tutte tra domani e domenica. Molte saranno impegnate in casa, al Viola Park, mentre molte altre saranno invece alle prese con trasferte. Nel classico riepilogo fornito dalla Fiorentina sul suo sito ufficiale, vediamo quali saranno gli appuntamenti delle varie selezioni del vivaio viola, sia maschili che femminili.
Presso il Viola Park, si svolgeranno le seguenti partite:
UNDER 17: Fiorentina vs Virtus Entella, sabato 20 dicembre, ore 14.00 (AMICHEVOLE)
PRIMAVERA: Fiorentina vs Cagliari, domenica 21 dicembre, ore 13.00
UNDER 18: Fiorentina vs Monza, domenica 21 dicembre, ore 16.00
Concludono le partite del weekend le squadre impegnate in trasferta:
UNDER 15: Napoli vs Fiorentina, domenica 21 dicembre, ore 11.00 @ campo “Kennedy” di Napoli
UNDER 16: Napoli vs Fiorentina, domenica 21 dicembre, ore 13.30 @ campo “Kennedy” di Napoli
UNDER 8: Bologna vs Fiorentina, domenica 21 dicembre, ore 14.00 @ campo “Via dello Sport” di Sala Bolognese (BO) (AMICHEVOLE)
UNDER 19 WOMEN: Inter vs Fiorentina, domenica 21 dicembre, ore 15.30 @ campo “Konami Youth Development Center” di Milano
UNDER 9: Bologna vs Fiorentina, domenica 21 dicembre, ore 15.30 @ campo “Via dello Sport” di Sala Bolognese (BO) (AMICHEVOLE)
UNDER 10: Bologna vs Fiorentina, domenica 21 dicembre, ore 15.30 @ campo “Via dello Sport” di Sala Bolognese (BO) (AMICHEVOLE)
UNDER 11: Bologna vs Fiorentina, domenica 21 dicembre, ore 15.30 @ campo “Via dello Sport” di Sala Bolognese (BO) (AMICHEVOLE)
UNDER 14: Livorno vs Fiorentina, domenica 21 dicembre, ore 16.00 @ campo “Cappuccini” di Livorno
UNDER 13: Livorno vs Fiorentina, domenica 21 dicembre, ore 18.00 @ campo “Cappuccini” di Livorno
