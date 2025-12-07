Video: le immagini della sconfitta della Primavera (3-1) oggi contro il Napoli

La Fiorentina Primavera perde 3-1 a Napoli nell’anticipo delle 11, incassando la seconda sconfitta stagionale dopo tre mesi. Partenza disastrosa: dopo 35" De Chiara sfrutta un errore difensivo viola e sblocca il match. La squadra di Galloppa reagisce poco e crea un’unica occasione nel primo tempo con Deli. A inizio ripresa, tra il 48’ e il 50’, Raggioli in contropiede e Camelio su rigore chiudono la gara.

Nel finale il Napoli resta in dieci e la Fiorentina sfiora il gol con Angiolini (traversa) e Braschi, prima che Sadotti accorci le distanze con un tiro da metà campo al 94’. Nonostante il ko, i viola restano in testa alla classifica grazie alle contemporanee sconfitte di Parma e Roma. Queste le immagini salienti della gara giocata oggi all'Arena Giovanni Piccolo di Cercola curate dalla società viola: