Fiorentina Primavera, la squadra di Galloppa cade in casa contro il Cagliari

La Fiorentina Primavera cade al Viola Park contro il Cagliari e chiude il suo 2025 con una sconfitta per mano della rete di Mendy che ha deciso il match. La squadra di Galloppa rispetto al solito è stata poco brillante producendo poche occasioni da gol e sbagliando un calcio di rigore co Braschi, che avrebbe comunque evitato la sconfitta. La Fiorentina va così alla sosta con 30 punti, in vetta alla classifica insieme a Roma e Inter, in attesa del Cesena che è a quota 28 ed ha una gara in meno.