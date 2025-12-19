Serie A Primavera, Giudice Sportivo: stangata per Bertolini, una giornata a Galloppa
Il giudice sportivo, Alessandro Zampone, ha ufficializzato le decisioni relative alla sedicesima giornata di Serie A Primavera.
Per quanto riguarda la Fiorentina, arriva la stangata per Gabriele Bertolini: l'ala destra classe 2006 è infatti stato squalificato per due giornate per aver protestato, al 46° del primo tempo, nei confronti del Direttore di gara urlando espressioni blasfeme. Squalifica anche per l'allenatore viola Daniele Galloppa per aver centestato con veemenza una decisione arbitrale, al 12° del secondo tempo: per lui una giornata di squalifica. Le decisioni sono state prese in seguito ai fatti successi all'interno della partita Cremonese-Fiorentina andata in scena mercoledì 17 dicembre alle ore 16 al Centro Sportivo "Amadio Soldi" di Cremona e terminata sul punteggio di 1-1.
