Youth League, Fiorentina-Legia Varsavia: le formazioni ufficiali
Oggi alle ore 15:00 al Viola Park, la primavera della Fiorentina scende in campo contro Legia Varsavia per la gara di ritorno di Uefa Youth League. La Fiorentina dovrà fare un'impresa visto che la squadra polacca ha vinto all'andata 4-1.
A guidare la squadra Viola c'è il tecnico Marco Capparella che sostituisce Daniele Galloppa a Mainz con la prima squadra che propone il modulo 4-2-3-1.
Fiorentina (4-2-3-1): Dolfi, Trapani, Kospo, Turnone, Evangelista; Keita, Bonanno; Kone, Angiolini, Bertolini; Braschi. All. Marco Capparella
A disposizione Mazzi, Colaciuri, Maiorana, Batignani, Cianciulli, Mazzeo, Melai, Sturli, Atzeni.
Legia Warszawa: Bienduga, Kosiorek, Ruszkiewicz, Lauryn, Pchelka, Mizera, Mikanovich, Mozie, Kovacik, Chojecki, Leszczynski. All. Patryk Seppelt-Gorajewski
