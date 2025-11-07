Venezuela, tra i convocati per Australia e Canada c'è anche Luis Balbo
Il giovane terzino della Fiorentina Primavera Luis Balbo è stato ancora una volta convocato la Venezuela. Nella lista diramata dal CT Fernando Aristegueta per le partire del 14 e del 18 novembre contro Australia e Canada negli Stati Uniti, c'è anche il classe 2006 che si sta mettendo in mostra nella Primavera di Gallopa. In Texas e in Florida dunque ci potrebbero essere minuti importanti con la propria nazionale per Balbo.
Giovanili
