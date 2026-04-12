Under 15, Bari-Fiorentina 0-3: viola ora nella volatona per il secondo posto
Vittoria esterna per gli Under 15 della Fiorentina allenati da Matia Balestracci. Nella venticinquesima giornata di campionato, al Pasquale Martucci di Gioia del Colle, i viola hanno battuto il Bari con un netto 3-0. Un successo pieno per la Fiorentina che sale a 48 punti e tiene il passo di Empoli (48) e Lazio (49), tutte vincenti in questa penultima giornata di campionato.
La capolista Roma (53) ha già blindato il primo posto. L’ordine di accesso alle finali invece si deciderà nell’ultima giornata, quando si giocheranno Lazio-Palermo, Empoli-Juve Stabia e Fiorentina-Napoli. Almeno sulla carta, l’avversario più complicato è proprio quello dei viola, visto che i partenopei occupano la quinta posizione, l’ultima utile per accedere agli ottavi di finale.
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