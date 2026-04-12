Primavera, Fiorentina a caccia della vetta: la formazione ufficiale contro il Sassuolo
FirenzeViola.it
Entrano in campo alle 13 Fiorentina e Sassuolo Primavera, pronte a sfidarsi al Viola Park. I ragazzi di Galloppa inseguono la vetta della classifica, nell'intento di rispondere al successo del Cesena contro l’Inter nell’anticipo di ieri. Contro di loro la squadra che li ha fermati all'andata, guidati dal grande ex Emiliano Bigica. Questa la formazione ufficiale dei viola:
Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Sturli, Turnone, Sadotti, Trapani; Montenegro, Conti; Evangelista, Atzeni, Mazzeo; Jallow.
Pubblicità
Giovanili
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaDal lampo dell'Olimpico al buio di Londra, la Fiorentina è ancora in attesa del vero Gosens
Dagli inviatiPrimavera, attimi di paura in Fiorentina-Sassuolo: Vezzosi perde conoscenza e viene trasportato a Careggi
Alberto PolverosiContro la Lazio tre punti per forza, lo dicono il calendario e la quota-salvezza. Il rientro di Kean e Parisi è una garanzia: Piccoli, Gosens e Harrison, proprio non ci siamo...
Luca CalamaiDisastro viola a Londra. Gudmundsson, un altro fallimento. Perché Comuzzo al posto di Pongracic? Se la Viola va fuori dalla Conference Vanoli non ha nessuna possibilità di restare
Stefano PrizioConference il vero senso di questa stagione e unica degna di essere semmai festeggiata. Kean marca visita
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com