Primavera, Fiorentina a caccia della vetta: la formazione ufficiale contro il Sassuolo

Primavera, Fiorentina a caccia della vetta: la formazione ufficiale contro il SassuoloFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:20Giovanili
di Redazione FV

Entrano in campo alle 13 Fiorentina e Sassuolo Primavera, pronte a sfidarsi al Viola Park. I ragazzi di Galloppa inseguono la vetta della classifica, nell'intento di rispondere al successo del Cesena contro l’Inter nell’anticipo di ieri. Contro di loro la squadra che li ha fermati all'andata, guidati dal grande ex Emiliano Bigica. Questa la formazione ufficiale dei viola:

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli; Sturli, Turnone, Sadotti, Trapani; Montenegro, Conti; Evangelista, Atzeni, Mazzeo; Jallow.