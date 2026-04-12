Dagli inviati Galloppa: "Vezzosi sta bene e questo è importante. In dieci potevamo pareggiare"

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Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera ha parlato nel post partita della sconfitta al Viola Park per 3-1 contro il Sassuolo. Queste le sue parole: "Il primo pensiero oggi va a Vezzosi, speriamo che sia tutto ok. Abbiamo parlato ora con i sanitari e sembra che stia bene. Bertolini ha fatto una rovesciata è stato del tutto involontario. L'importante però è che Vezzosi stia bene".

Sul Sassuolo come bestia nera: "Purtroppo siamo partiti molli soprattutto dietro e quello non mi è piaciuto. Poi la gara era andata in equilibrio ed entrambe le squadre potevano segnare. Vuoi o non vuoi noi siamo sempre bravi a indirizzare la partita a loro. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto anche in nove calciando fino all'ultimo in porta".

Avvertiva la sensazione che in dieci contro undici la Fiorentina potesse comunque fare la partita?: "Si, sono d'accordo. L'episodio della rovesciata e dell'infortunio del ragazzo ci ha affosato. In dieci però avevo la sensazione di poterla pareggiare, stavamo proponendo gioco".

Gara con la Juventus settimana prossima?: "Siamo nel momento più importante del campionato, ci stiamo giocando tutto e lo dobbiamo fare alla grande. Chairo che avere o no la rosa al completo sposta. Sadotti? Aveva solo crampi".