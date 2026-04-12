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Il bel gesto di Bertolini: l'esterno viola a Careggi per visitare Vezzosi
Bel gesto dell'esterno della Fiorentina Primavera Gabriele Bertolini, protagonista del pericoloso infortunio che ha riguardato il difensore del Sassuolo Giorgio Vezzosi durante la sfida di oggi al Viola Park (LEGGI QUI). Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, oggi l'esterno viola - espulso nella circostanza per un colpo al volto dell'avversario durante un tentativo di rovesciata - si è recato presso il reparto di chirurgia maxillo-facciale di Careggi a Firenze per fare visita e porgere le sue scuse al giocatore neroverde.
Un episodio di grande sportività che ha chiuso una giornata decisamente stressante per il calciatore viola, che già dopo l'impatto con Vezzosi era scoppiato in lacrime prima di lasciare il campo.
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