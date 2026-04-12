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Dal Viola Park: Kean e Parisi ancora a parte oggi. Lazio in forte dubbio
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Non arrivano buone notizie dall'allenamento di rifinitura della Fiorentina in vista della sfida di domani sera contro la Lazio: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, nella seduta di questo pomeriggio al Viola Park sia Moise Kean che Fabiano Parisi hanno proseguito ad allenarsi in modo differenziato, dunque rischiano di non essere disponibili per la sfida di domani sera. Da capire se domani mattina i due giocatori faranno un provino per provare ad essere quantomeno in panchina contro i biancocelesti. Recuperati invece Mandragora e Brescianini. Sempre out Fortini.
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