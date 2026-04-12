Fiorentina-Lazio con vista sul '26/27. Nazione: "Sarri-Viola, Paratici può provarci"

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La Nazione, stamani nelle sue pagine dedicate alla Fiorentina, si concentra sul match di domani sera contro la Lazio proponendo un focus sui due allenatori. La sfida ai biancocelesti di Maurizio Sarri parte da qui. Proprio lui, Maurizio, reduce da una stagione che ha definito «formativa» con quell’ironia tipica che tanto piace da queste parti. Note le vicissitudini accadutegli fin da quando ha firmato per il ritorno in biancoceleste. Mercato bloccato in estate, quello di gennaio condotto con cessioni eccellenti.

Inoltre, il quotidiano locale riparte dal futuro ancora da decifrare del tecnico toscano, probabilmente fuori dalla Lazio a fine stagione. Ecco perché vederlo sbucare dalle scalette del Franchi domani sera sarà suggestivo. Non tanto per il cantiere della Fiesole che comparirà in ogni fotografia. Sarri e Firenze si stuzzicano da tempo. Il dopo Palladino sembrava potesse essere suo. Firenze ci provò, tappezzando la zona dello stadio con tanti fogli con la sua faccia. Lui qualche tempo dopo confermò. «C’è stata la chiamata di un dirigente della Fiorentina, ma avevo già firmato con la Lazio». Per poi ribadire. «Ringrazio il popolo viola. Sapere che hanno attaccato le mie foto per Firenze è una cosa bellissima e sarò sempre riconoscente». Secondo il quotidiano, la sensazione è che Paratici possa riprovarci (i due hanno vinto lo Scudetto insieme alla Juventus) se deciderà di separarsi da Vanoli e se Sarri lascerà la Lazio.