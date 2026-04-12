Vanoli e un undici da rivisitare: Ndour in regia, ipotesi 4-4-2 con Balbo e Gosens

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Tra problemi d'infermeria e squalifiche, Paolo Vanoli arriva al match contro la Lazio con tanti grattacapi di formazione. A provare a disegnare l'undici della Fiorentina di domani sera è La Nazione di oggi, che riparte dai dati di fatto. Tra recuperi e assenze, il tecnico viola dovrà comunque inventarsi qualcosa: le squalifiche di Fagioli e Gudmundsson rendono obbligata la scelta di Ndour in cabina di regia, mentre sulla corsia sinistra è pronto Fazzini, già adattato più volte in quella zolla nelle sfide di Conference.

Non è escluso però un cambio di sistema, con una sorta di 4-4-2 che preveda la convivenza tra Balbo e Gosens sulla fascia mancina, modulo già intravisto nel finale della trasferta di Verona. È il principale dubbio che si porta appresso Vanoli, mentre il resto della formazione dovrebbe vedere i giocatori più utilizzati recentemente.