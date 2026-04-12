Under-16, show di Sharka e Savino a Bari: i baby viola si impongono 3-4

Under-16, show di Sharka e Savino a Bari: i baby viola si impongono 3-4FirenzeViola.it
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Oggi alle 21:20Giovanili
di Redazione FV

Successo pesante per la Fiorentina Under-16 allenata da Enrico Cristiani. Nella 25a giornata di campionato, i baby viola si sono infatti imposti sul Bari con un rocambolesco 3-4, grazie alle doppiette della punta albanese Sharka e di Savino. In virtù di questo risultato, la Fiorentina è salita a quota 58 punti, a parimerito con la Roma capolista (dunque, tecnicamente, anche i toscani sono in testa), in piena zona playoff. Staccato di ben dieci lunghezze l'Empoli che è andato ko per 3-2 ad Avellino. 