Settore giovanile: ecco tutti gli impegni calcistici previsti nel weekend
Come tutti i giovedì, la Fiorentina tramite il suo sito ufficiale ha reso noti gli orari di tutti gli impegni del suo settore giovanile, sia maschile che femminile, delle gare casalinghe e in trasferta di questo fine settimana. Ecco l'elenco completo:
Presso lo stadio “Davide Astori” del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgeranno le seguenti partite di campionato nel weekend:
PRIMAVERA: Fiorentina – Sassuolo, domenica 12 aprile, ore 13.00
UNDER 17: Fiorentina – Palermo, sabato 11 aprile, ore 14.00
UNDER 8: Fiorentina – Santa Maria, sabato 11 aprile, ore 16.00
UNDER 10: Fiorentina – Grassina, sabato 11 aprile, 17.00
UNDER 9: Fiorentina – Sancat, sabato 11 aprile, ore 17.00
UNDER 12: Fiorentina – Scandicci, domenica 12 aprile, ore 9.00
UNDER 11: Fiorentina – Floria, domenica 12 aprile, ore 9.00
Seguono le partite delle squadre impegnate in trasferta:
UNDER 13: Vicenza – Fiorentina, sabato 11 aprile, ore 14.30 @ campo “Due Ville” di Vicenza – GARA AMICHEVOLE
UNDER 12: Vicenza – Fiorentina, sabato 11 aprile, ore 14.30 @ campo “Due Ville” di Vicenza – GARA AMICHEVOLE
UNDER 11: Vicenza – Fiorentina, sabato 11 aprile, ore 14.30 @ campo “Due Ville” di Vicenza – GARA AMICHEVOLE
UNDER 10: Affrico – Fiorentina, sabato 11 aprile, ore 15.00 @ campo “San Marcellino” di Firenze
UNDER 12: San Donato Tavernelle – Fiorentina, sabato 11 aprile, ore 10.00 @ campo “Stadio” di San Donato in Poggio (FI)
UNDER 18: Cremonese – Fiorentina, sabato 11 aprile, ore 13.00 @ campo “Arvedi” di Cremona
UNDER 15 FEMMINILE: Fiorentina – Bologna, sabato 11 aprile, ore 17.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 10: Affrico – Fiorentina, domenica 12 aprile, ore 10.00 @ campo “San Marcellino” di Firenze
UNDER 8: Virtus Rifredi – Fiorentina, domenica 12 aprile, ore 10.00 @ campo “Madonnina del Grappa” di Rifredi (FI)
UNDER 12 FEMMINILE: Fiorentina – Firenze Sud Sporting Club, domenica 12 aprile, ore 10.00 @ campo “I Ponti”di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 10 FEMMINILE: Fiorentina – Resco Reggello, domenica 12 aprile, ore 10.00 @ campo “I Ponti” di Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 15: Bari – Fiorentina, domenica 12 aprile, ore 10.15 @ campo “Martucci” di Bari
UNDER 9: Vaglia – Fiorentina, domenica 12 aprile, ore 10.30 @ campo “Ciompi” di Vaglia (FI)
UNDER 14 FEMMINILE: Grosseto – Fiorentina, domenica 12 aprile, ore 11.00 @ campo “Roselle” di Grosseto
UNDER 16: Bari – Fiorentina, domenica 12 aprile, ore 12.30 @ campo “Martucci” di Bari
Conclude gli impegni del Settore Giovanile viola l’Under 14, impegnata nel Torneo “Città San Giusto” presso il campo “Comunale Felluga” di Trieste nelle seguenti partite:
Fiorentina-Lokomotiva Zagabria, sabato 11 aprile, ore 9.45
Fiorentina-Venezia, sabato 11 aprile, ore 12.45
Fiorentina-Udinese, sabato 11 aprile, ore 16.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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