Primavera, esame Sassuolo. Al Viola Park la bestia nera della squadra di Galloppa

Primavera, esame Sassuolo. Al Viola Park la bestia nera della squadra di GalloppaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 09:45Giovanili
di Redazione FV

Torna in campo oggi la Fiorentina Primavera, in campo alle ore 13 al Viola Park contro il Sassuolo. Per la squadra di Galloppa c'è l’obiettivo di riprendersi la testa della classifica dopo il successo del Cesena contro l’Inter nell’anticipo di ieri, ma anche trovare la prima vittoria stagionale contro quella che, in questi anni, è diventata la sua bestia nera, ovvero il Sassuolo dell’ex Emiliano Bigica, già capace di fermare sull’1-1 Trapani e soci nella sfida d’andata.

E dell'appuntamento di oggi ha parlato ieri il trequartista viola Atzeni, intervistato da Radio FirenzeViola: "Il Sassuolo non mi fa paura. Se restiamo uniti, giochiamo come sappiamo e concretizziamo di più, possiamo battere chiunque".