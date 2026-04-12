Paura al Viola Park, il report su Vezzosi del Sassuolo: "Frattura composta al naso"
Dopo il grande spavento legato all'infortunio di oggi (LEGGI QUI), è arrivato il report medico legato a Giorgio Vezzosi, difensore del Sassuolo Primavera vittima di una fortissima contusione al volto nella sfida di oggi contro la Fiorentina. Ecco la nota del club neroverde: "Il Sassuolo Calcio comunica che gli accertamenti effettuati sul calciatore Giorgio Vezzosi, in seguito al trauma facciale riportato nel corso della gara Fiorentina-Sassuolo del campionato Primavera 1, hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali.
Il calciatore nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori esami di controllo. A Giorgio vanno i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il club".
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Dagli inviatiPrimavera, attimi di paura in Fiorentina-Sassuolo: Vezzosi viene colpito al volto. Trasportato a Careggi
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