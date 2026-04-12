"Questa Fiorentina è scarsa, Commisso sveli i suoi piani". L'opinione di Repubblica

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"Squadra scarsa. Ora Commisso sveli i suoi piani", è il titolo dell'editoriale che propone oggi la Repubblica (ed. Firenze). Il quotidiano fiorentino, con la firma di Stefano Cappellini, analizza l'attuale rosa viola e aggiunge la necessità di rifondare completamente, con la proprietà che deve dare un segnale di rilancio: "La formazione scesa in campo giovedì era troppo scarsa per competere a quei livelli. Il Crystal Palace non è certo una corazzata invincibile ma è comunque troppo al confronto di una Fiorentina per giunta rimaneggiata", il punto di vista sull'attuale squadra agli ordini di Vanoli.

Questo invece lo sguardo al futuro: "Ora bisogna solo evitare capitomboli e guadagnarsi la tranquillità, magari già con la Lazio. Operazione non semplice anche se facilitata dalle squadre che inseguono: la Cremonese non sembra esattamente un bolide in corsia di sorpasso, il Lecce si vedrà. Il resto è in mano a Paratici e alla proprietà che forse prima o poi dovrà battere un colpo – tradotto: dire qualcosa che non sia una telefonata post-partita di Commisso junior – e spiegare quali intenzioni ci sono per il futuro. Che la famiglia non voglia vendere sembra acclarato, ma per fare cosa? Per arrivare dove? Dopo una stagione del genere, sarebbe bene dirselo con sincerità".