Primavera, ufficializzati data e orari delle prossime quattro gare di campionato
FirenzeViola.it
Sono stati da poco ufficializzati e resi noti gli anticipi e i posticipi delle prossime quattro gare del Campionato Primavera (dalla 18a alla 22a giornata). Di seguito ci sono le date e gli orari dei match che vedranno coinvolta la Fiorentina di Daniele Galloppa, prima in classifica con 24 punti:
18a giornata: Lazio-Fiorentina (sabato 3 gennaio, ore 15)
19ª giornata: Fiorentina-Juventus (domenica 11 gennaio, ore 11)
20ª giornata: Milan-Fiorentina (venerdì 16 gennaio, ore 16)
21ª giornata: Parma-Fiorentina (martedì 20 gennaio, ore 14)
22ª giornata: Fiorentina-Genoa (sabato 24 gennaio, ore 11)
Pubblicità
Giovanili
L'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattusodi Luca Calamai
Le più lette
1 L'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Copertina
Tommaso LoretoVanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Angelo GiorgettiIl caso della preparazione fisica e la soglia di fatica, ora occhio ai cambi drastici. Vanoli non abbia pietà, c'è poco da salvare. Decida con coraggio senza fare sconti ai senatori
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com