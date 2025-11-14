Primavera, ufficializzati data e orari delle prossime quattro gare di campionato

Sono stati da poco ufficializzati e resi noti gli anticipi e i posticipi delle prossime quattro gare del Campionato Primavera (dalla 18a alla 22a giornata). Di seguito ci sono le date e gli orari dei match che vedranno coinvolta la Fiorentina di Daniele Galloppa, prima in classifica con 24 punti:

18a giornata: Lazio-Fiorentina (sabato 3 gennaio, ore 15)

19ª giornata: Fiorentina-Juventus (domenica 11 gennaio, ore 11)

20ª giornata: Milan-Fiorentina (venerdì 16 gennaio, ore 16)

21ª giornata: Parma-Fiorentina (martedì 20 gennaio, ore 14)

22ª giornata: Fiorentina-Genoa (sabato 24 gennaio, ore 11)