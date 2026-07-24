Dagli inviati
Ecco l'arrivo della Fiorentina in Inghilterra, al via la tournée: le immagini
La Fiorentina è arrivata in Inghilterra. Alle 15 ora inglese è atterrata all'aeroporto di Londra Luton e in questi minuti è arrivata all'hotel in zona Kensington, non lontano dallo stadio dove domani affronterà (alle 16) il QPR.
Al via la tournée
Prende così il via la tournée inglese della squadra viola che dopo l'amichevole con il QPR domani pomeriggio, affronterà il Watford il 29 sera. Con Fabio Grosso e la squadra c'è il dirigente viola Roberto Goretti. Ecco le immagini realizzate da FirenzeViola:
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