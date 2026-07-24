Contatti continui per Joao Mario, Sky: "Prestito con diritto a 8-9 milioni"
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Sky Sport dà qualche aggiornamento sulla trattativa della Fiorentina con la Juventus per Joao Mario. Come vi abbiamo raccontato in queste ore, i viola sono molto avanti nell’operazione, tanto che secondo l’emittente i contatti sarebbero continui e l’accordo vicino sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni. Nelle prossime ore ci potrebbero essere degli ulteriori sviluppi per il terzino portoghese che è stato battezzato dai viola come prossimo acquisto per rinforzare la retroguardia di Fabio Grosso. Il giocatore da parte sua ha già accettato di trasferirsi a Firenze: nei prossimi giorni può arrivare la fumata bianca
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