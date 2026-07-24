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Fiorentina arrivata in hotel a Kensington, domani l'amichevole: i video di FirenzeViola

Fiorentina arrivata in hotel a Kensington, domani l'amichevole: i video di FirenzeViola
Oggi alle 19:52Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina è arrivata in Inghilterra e dopo essere atterrata all'aeroporto di Londra Lotun si è diretta all'hotel che ospiterà la squadra a Kensington. Non lontano da dove domani sera affronterà la prima delle due amichevoli, con il QPR. Ecco i video, realizzati dal nostro inviato, dell'arrivo dei giocatori viola in hotel guidati da Fabio Grosso mentre per la dirigenza è presente Roberto Goretti. 

La lista dei convocati viola per la tournée in Inghilterra

1. ATTA Arthur Eric Kolawolè, 2003

2. BRESCIANINI Marco, 2000

3. CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

4. COMUZZO Pietro, 2005

5. CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

6. CROCI Federico, 2010

7. DE GEA QUINTANA David (P), 1990

8. DELI Lapo, 2006

9. DRAGUSIN Radu-Matei, 2002

10. FABBIAN Giovanni, 2003

11. FAGIOLI Nicolò, 2001

12. FEI Gianmaria (P), 2007

13. FERNANDES SANTOS LOPES Viery, 2005

14. FORTINI Niccolò, 2006

15. GUDMUNDSSON Albert, 1997

16. JIMENÈZ SÁNCHEZ Alejandro, 2005

17. KEAN Moise Bioty, 2000

18. KOŠPO Eman, 2007

19. LEZZERINI Luca (P), 1995

20. MANDRAGORA Rolando, 1997

21. MAZZEO Brando, 2007

22. NDOUR Cher, 2004

23. OULAI Christ Ravinel Inao, 2006

24. PERROTTI Alessandro, 2008

25. PICCOLI Roberto, 2001

26. RANIERI Luca, 1999

L'arrivo della Fiorentina in Inghilterra/1
L'arrivo della Fiorentina in Inghilterra/2